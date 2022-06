15 inspirações de salas de estar e jantar integradas!

Na sala de estar e de jantar é importante criar um espaço acolhedor e aconchegante. Afinal, este é dos espaços de casa que passamos imenso tempo, nomeadamente nesta época do ano, em que não temos muita vontade para sair de casa e sabe tão bem o conforto do lar. Prefere-se jantaradas com amigos e ver um bom filme no conforto do sofá.