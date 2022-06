Ideias inspiradoras para o seu hall de entrada

O hall de entrada é o primeiro contacto que os seus convidados irão ter com o interior da sua casa. Assim sendo, é importante que o tenha em ordem, arrumado e que ele reflicta os seus gostos pessoais. No entanto, por vezes falta-nos a inspiração certa para o transformarmos na nossa cara, pelo que hoje vamos dar-lhe algumas ideias inspiradoras que farão com que tire o melhor partido deste espaço! Decoração e mobiliário, tudo num só – está preparado?