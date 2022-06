Salas de estar com estilo campestre

O cabedal (de preferência sintético!) ajuda imenso a ter uma sala onde o campo existe permanentemente. Embora possa ser usado para dar um ar sóbrio, a luz natural e as cores alegres do resto dos têxteis amaciará a austeridade deste material. Pode usá-lo, por exemplo, como estofo de um sofá ou de uma poltrona. Pode também colocar uma ou duas almofadas com este material no meio das outras. Outra ideia é ter uma mesa de centro forrada com este tecido. A escolha é sua, mas acreditamos que se vai sair super bem nesta decisão!