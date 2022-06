25 cozinhas fantásticas com fornos embutidos

Os electrodomésticos embutidos são os nossos melhores amigos porque nos poupam imenso espaço na cozinha. A ideia é simples e, felizmente, já largamente utilizada quer por proprietários, quer por engenheiros – que já contabilizam o espaço na cozinha para a introdução de electrodomésticos em espaços próprios, o que evita ter que fazer obras mais tarde para os embutir. Assim sendo, pode ter a sua cozinha completamente equipada sem ter que andar a fazer prateleiras para o microondas ou a fazer contas para encaixar o frigorífico num espaço minúsculo. O único cuidado que terá de ter é o de medir os espaços previamente preparados para o efeito e comprar electrodomésticos que não fujam muito àquelas medidas ou procurar fazer os espaços à medida dos electrodomésticos que tem. No entanto, esta tarefa está-lhe facilitada, uma vez que hoje em dia as medidas destes aparelhos são cada vez mais standard, pelo que esta não será uma coisa com que se deva preocupar exageradamente – de qualquer maneira, dê uso à fita métrica e tome algumas notas!

Parecendo que não, os fornos são electrodomésticos grandes que nos podem roubar imensa área útil, mas que ao estarem dentro da bancada, de um armário ou até mesmo da ilha da nossa cozinha nos permitem usufruir de todas as suas funcionalidades, ao mesmo tempo que nos deixam mais espaço de circulação ou útil para arrumação – que, bem sabemos, nunca é demais! Por isso, no artigo de hoje, trazemos até si 25 cozinhas fantásticas com um denominador comum: o forno estar embutido, o que faz com que este faça parte da cozinha, mais literalmente. Venha connosco e deixe-se inspirar pelas nossas ideias! Aproveite e não se foque apenas na localização do forno, mas também na disposição das cozinhas e nas suas diferentes decorações – temos aqui vários estilos e temos a certeza que pelo menos um lhe vai agradar!