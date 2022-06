Antes e depois: renovação de uma mansão na Normandia

Nesta fotografia pode ver o estado deplorável em que o sótão se encontrava antes do início da remodelação.

O espaço encontrava-se inutilizável, abandonado e com um estado avançado de degradação. Era necessário um elevado nível de isolamento das coberturas e telhados, mantendo o aspecto exterior e um toque do passado no interior. As marcas do que se passou anteriormente ficaram marcadas nas paredes, no entrando é difícil imaginar em como ficou resolvido.