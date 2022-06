6 bonitas formas de decorar a cozinha com tijolos

Outra grande qualidade do tijolo é a sua versatilidade em termos de cor. Se não se identifica com a cor original ou se ela não se adapta ao resto da casa, então pinte o tijolo com uma nova cor, adaptando-o ao ambiente.

Na imagem, estes tijolos com um tom particular de branco harmonizam-se, de imediato, com o resto da divisão, criando uma sensação de modernidade. Isto não se deve apenas aos tijolos, mas também à combinação com as outras cores. A perfeita combinação entre o branco e o preto – na parede de ardósia – conforma uma experiência moderna no espaço.

Repare que, embora se trate de uma superfície lateral, o toque de cor é uma boa adição.