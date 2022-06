Antes e depois: garagem mecânica vira apartamento em Londres

A solução final é de um espaço de estilo industrial dominado pelo cimento, madeira e tijolo, só que desta vez aplicado de uma forma completamente moderna. As paredes de tijolos foram deixados à vista, embora pintados de tinta branca. O desenho de tecto formou um sanca com luz embutida que ilumina e valoriza o design moderno no interior. O pavimento foi construído em cimento de acabamento simples e moderno. As mudanças interiores em termos de alvenaria e construção alteraram a altura de pé direito visto ter-se colocado uma nova laje sobre o chão e um extra tecto na mesma zona. Assim, a zona de sofás ficou mais confortável e mais limitada.