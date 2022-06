Quartos: 6 tipos de camas de casal

O gabinete Kababie Arquitectos traz-nos uma proposta fresca, juvenil e romântica. Sobre um piso de madeira clara descansa uma cama de base escura coberta com roupa de cor cinza. A cabeceira com abas torna a cama mais acolhedora e, subtilmente, convida o casal a aproximar-se, como se de um nicho se tratasse. A parede principal, apesar de ser em blocos de betão aparente, não é fria, pois a ténue luz dourada empresta-lhe um brilho encantador que convida ao descanso. As luzes criam zonas distintas dentro do quarto – entrada; cama; toucador. O toque final de romantismo surge por via da almofada onde vemos inscrito you & me . Tu e eu .