A mesas de cabeceira mais originais!

A mesa de cabeceira é uma peça de mobiliário da qual não dispensamos além de que é parte integrante de cada quarto, seja este de que estilo for. Antigamente a mesa de cabeceira era uma autentica peça de mobiliário. Tinha uma porta e guardava-se no interior um penico, já que as casas de banho eram por norma nos jardins e era bastante incomodo ter de se deslocar lá durante a noite se necessário. Mais tarde, estas mesas mesas de cabeceiras evoluíram e apareceram com gavetas e mais zonas de arrumação. Hoje em dia, a arrumação é das coisas mais importantes num espaço, numa casa, mas mais importante ainda é saber equilibrar estes objectos cheios de armazenamento. Há que fazer um balanço e apostar nas peças certas para o ambiente não ficar demasiado pesado e carregado.

As opções de mesas originais que mostramos hoje vão fazê-lo pensar mais ainda sobre este objecto do qual não dispensamos e que é tão necessário e funcional! Esperemos que goste!