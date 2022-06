9 Erros comuns que deve evitar em sua casa (para uma casa mais feliz!)

Quando temos pouco espaço para decorar, devemos escolher com cuidado os móveis e a localização dos mesmos. Não tem que abdicar daquilo que mais quer. Tem, isso sim, que ser criativo e engenhoso a escolher e a distribuir as peças no espaço. Opte por móveis multifuncionais, extensíveis ou desdobráveis e também com rodas. Privilegie peças fáceis de manusear e de mudar de sítio.