Cozinhas com soluções de arrumação fantásticas!

Já sabemos que uma ilha é um elemento que nos ajuda imenso a gostar mais da nossa cozinha, mas o que podemos não estar a ter em conta é toda a arrumação que ela nos pode dar! Seja com cabides nas superfícies laterais para pendurar tudo o que seja pendurável a prateleiras, gavetas e portas que nos ajudem a manter as panelas, os livros de culinária ou até pequenos electrodomésticos no sítio, as ilhas podem ser as nossas melhores amigas no que toca à arrumação de uma cozinha!