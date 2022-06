A era das casas modulares!

Nunca se falou tanto em casas modulares como agora. Sem dúvida nenhuma que é algo que está na boca do mundo e na moda. Mas é mais do que uma tendência, é um estilo de vida, que cativa. Porquê? Por duas principais razões: tem rápida construção e são mais baratas do que as casas tradicionais. Não são dois simples factores, são dois grandes pontos que fazem a diferença quando queremos ter a nossa casa.

Todos queremos uma casa para ontem , nem sempre temos o tempo para esperar um, dois ou mais anos para que a casa se construa. Por outro, quando falamos em economia, ficamos aliciados e tentados, pelo menos em perceber mais sobre o assunto.

É claro que as casas pré-fabricadas, também conhecidas sob esse nome, são amigas do ambiente, por serem, em parte construídas com materiais mais ecológicos. Deve saber ainda, que pode escolher o design da sua casa modular, existem exemplos base, que podem ser adaptados mediante a vontade do cliente.

E quando quiser ir embora daquele lugar? É levar a casa às costas! Bora lá!