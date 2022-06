Os 6 melhores estilos para o seu escritório

Procurar a escrivaninha ideal pode ser uma dor de cabeça. O tamanho, as suas arrumações, o seu material e o estilo devem combinar com os restantes elementos da casa, queremos que tudo faça sentido e que a direção seja a mesma, sendo coerente com o gosto inicial estipulado. É claro, que a nossa casa é a extensão de nós, nela é retratada tudo aquilo que somos, os nossos gostos e modo de ser/viver. Se gosta de linhas direitas irá obviamente procurar um estilo mais contemporâneo ou moderno, irá querer uma escrivaninha rebuscada e que possa colmatar as vicissitudes do espaço e das arrumações. Se este for o caso, temos a certeza que esta mesa será perfeita para o seu escritório, uma cor de madeira clara, que se encaixa, com qualquer paleta cromática, tem imensas arrumações secretas, esconde os tais cabos que nos causam angústia e quebram geralmente a decoração do espaço, tem espaço para si e para outra pessoa de frente. Ela é… perfeita e com alma contemporânea!