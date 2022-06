O top das fachadas rústicas e encantadoras

Mescla-se tons terra a uma fachada rústica, o resultado só pode ser fascinante, não é verdade? O verde dos cactos, o castanho do tronco e dos revestimentos, o cinzento do cascalho… Um jardim simples, que não requererá muitos cuidados, um contraste interessante, no meio de uma casa tão grande. Talvez seja a de férias, por isso optaram por algo de mais resistente.

Se tiver também uma habitação rústica, de fim de semana ou de férias, pode inspirar-se nesta ideia. Compõe o jardim e não requer grandes cuidados.