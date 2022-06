15 cozinhas em L que o vão inspirar a remodelar a sua já!

Nunca mais! Deixe para trás todas as mortificações que a sua cozinha lhe causou por ser pequena! Se até agora já tentou várias disposições de mobiliário sem ser capaz de identificar qual lhe trazia mais benefícios, tanto a nível estrutural como decorativo, talvez seja porque ainda tenha tentado a disposição em L .

Tal como o seu nome indica, esta forma de distribuição do mobiliário numa cozinha procura obter uma disposição que se assemelha à letra L maiúscula do alfabeto, de maneira a que os cantos sejam mais eficazmente aproveitados e, por conseguinte, a zona central não fique fragmentada, com móveis colocados um pouco aleatoriamente.

Conheça os vários projetos com esta característica que agora lhe vamos mostrar e garantimos que no fim do artigo vai sentir-se muito mais inspirado.