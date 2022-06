10 tipos de pisos que pode pôr no seu pátio (e que ficarão fabulosos!)

Se está decidido a avançar com uma mudança porque o seu pátio é mais um inconveniente do que um local de lazer, seguramente o chão que nele existe não está à altura dos seus desejos. Nesse momento o melhor que há a fazer é solicitar um orçamento, ajustado ao seu bolso, com as medidas do terreno disponível e as suas preferências, e tentar encontrar o material que seja mais durável, fácil de manter, mas que simultaneamente cumpra com as expectativas de toda a família.

Lembre-se que deve dar prioridade a um material que, além de estar no âmbito daquilo que pode investir, também deve ser resistente às variáveis climatéricas da região onde mora, por isso informe-se bem e analise todas as possibilidades. Neste artigo da homify vamos mostrar-lhe dez possibilidades de pisos à sua disposição no mercado para o ajudar a decidir qual colocar no seu pátio.