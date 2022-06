Quando do velho se faz novo – uma renovação brilhante!

Não é preciso um projeto fabuloso para se conseguir um bonito resultado. Com umas poucas regras conseguiu-se uma cozinha perfeita. As cores são muito semelhantes às escolhidas para a casa de banho. As paredes são brancas, limpas e cristalinas, com alguns móveis escuros a criar contraste. Temos agora uma cozinha de linhas retas, modernas e muito funcionais. As cores claras tornam-na maior, e o chão de madeira clara fica simplesmente lindo!