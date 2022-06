Uma casa simples para fins de semana e férias

Ainda na fachada principal, mas agora com os estores de ripas fechados. Este sistema horizontal de estores de ripas verticais, a fechar pelo exterior, não pretende encerrar os espaços e vedar totalmente a entrada da luz, mas apenas criar uma agradável sombra no interior, protegendo mobiliário e habitantes do intenso sol do sul de Espanha, e dar um pouco mais de privacidade. O facto de serem em madeira ajuda na integração da casa tão moderna com a envolvente de areias brancas e dunas, quase desértica.

Os complementos do alpendre, que o transformam numa área de lazer aprazível, perfeita para relaxar do quotidiano agreste das grandes cidades é simples, leve e minimalista, na quantidade certa para serem confortáveis sem exuberância, no espírito da própria construção. E não podemos esquecer os poucos, mas importantes, vasos com plantas suculentas, bem inseridas no ambiente e fáceis de cuidar, numa casa em que a ocupação é esporádica, mas que adicionam alguma cor e alegria à fachada.