13 erros na cozinha e como evitá-los

Uma bonita taça com fruta – verdadeira e não de plástico – é sempre um toque especial na cozinha. Mas, assegure-se de que não se excede com a fruta ou com as taças.

Uma taça é suficiente e não a encha em demasia. É agradável em termos visuais – e saudável – brincar com as diferentes cores da fruta. Será que vão contrastar com as cores da sua cozinha ou misturar-se com elas?