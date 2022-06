Ideias para tornar a sua casa cozy

Muito vezes falamos no termo cozy, quando falamos em espaços de interior (casas, cafés, restaurantes, hotéis… ).

Esta palavra deriva da língua inglesa, que significa acolhedor ou aconchegante. No fundo, é algo que procuramos para o seio da nossa casa. Precisamos de nos sentir confortáveis, tranquilos, bem e aconchegados dentro do nosso lar. Procurando aquele sentimento de lar doce lar . Desta forma, é importante que rege uma boa atmosfera dentro de casa, escolhendo bem as cores, os materiais e os têxteis, sabendo-os conjugar na perfeição, de modo a deixar tudo harmonioso e atraente.

Também é importante que o espaço da nossa casa seja pessoal, onde a sua personalidade reflita-se em cada detalhe. No fundo, a nossa casa tem de ser a nossa cara. É uma extensão de nós. E hoje, apresentamo-lhe 8 formas de tornar o seu espaço mais cozy. Quer ver? Então siga!!