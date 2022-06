Cozinhas modernas: 10 projectos bonitos e familiares

As superfícies com acabamentos brilhantes sempre emprestaram um toque elegante e sofisticado aos espaços. No caso das cozinhas, devemos apenas acautelar-nos sobre se estes acabamentos serão afectados pelo calor e pela humidade. Pode, por exemplo, colocar um vidro para proteger as superfícies dos balcões quando estes são feitos com materiais delicados. Também se pode optar por utilizar um material diferente na zona de trabalho para definir melhor cada espaço.

Neste projecto, adaptaram-se os móveis para que todos se alinhem perfeitamente num só espaço, criando uma imagem muito estilizada e perfeitamente definida pelas linhas rectas que prevalecem em toda a cozinha.