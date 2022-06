10 erros comuns na decoração de casas de banho pequenas

As cores brilhantes ou azulejos contrastantes fazem os ambientes pequenos parecerem ainda menores do que realmente são. Nesse sentido, aconselhamo-lo a escolher tons mais neutros e azulejos mais uniformes. Para um espaço pequeno, não escolha azulejos muito grandes. Prefira azulejos mais pequenos que se repitam mais vezes. Os azulejos grandes mais não farão do que realçar a exiguidade do espaço.