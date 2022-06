A casa de Alice: transformação total com pouco dinheiro

Antes da chegada dos profissionais, a casa não tinha, certamente, um aspecto cuidado. O quarto era sombrio, simples e algo melancólico. As cores não funcionavam juntas e carecia de iluminação natural e artificial. Para além disso, estava pouco personalizado. Não tinha elementos de decoração que denunciassem a personalidade do seu usuário, à excepção de um pequeno quadro que não se harmonizava com as proporções da cama.