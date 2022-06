Um apartamento de 65 m² com muitas ideias para se inspirar

Decorar a nossa casa é uma tarefa desafiante. Podemos entendê-la como um caminho com etapas que vão sendo concluídas aos poucos. Primeiro, há que eleger o estilo decorativo o que pode ser complicado. Talvez nos atraia mais a elegância do minimalismo, talvez morramos de amor pelo aconchego do rústico ou pela novidade do industrial.

Neste livro de ideias, mostramos-lhe como o estilo mediterrânico pode ser uma boa opção. Este estilo caracteriza-se pelo ambiente fresco e despojado dos países que habitam na bacia do mar Mediterrâneo. Os brancos, as madeiras e os espaços abertas preponderam. É acolhedor, mas boémio e artístico ao mesmo tempo.

Venha conhecer esta casa de 65 m².