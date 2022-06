Uma casa bem moderna com o charme do passado

As habitações modernas com todo o seu conforto, com as suas linhas simples e a sua redução ao essencial são bastante elegantes e não deixam de nos seduzir. No entanto é verdade que por vezes falta qualquer coisa…

Manter alguns elementos do passado e integra-los numa configuração moderna traz de facto charme e personalidade aos espaços, torna-os mais pessoais, únicos daquele lugar. Como é o caso do projecto que lhe mostramos hoje, uma habitação do século XVIII que foi totalmente reconvertida. O projecto teve como objectivo principal a criação de aberturas. Tratando-se de um edifício antigo as entradas de luz não eram muitas.

Deste modo, novas aberturas permitem fluidez entre os diferentes espaços da casa permitindo a entrada de bastante luz natural. Durante a segunda guerra mundial uma bomba explodiu aqui, a cicatriz deixada é hoje em dia atravessada pelo sol : um terraço típico foi re-interpretado, coberto com um telhado transparente e fechado com paredes verdes.

Vamos conhecer este projecto dos arquitectos oficina8A.