Os 30 m2 de casa mais eficientes de sempre

As belíssimas imagens que hoje lhe trazemos pertencem a um projecto contemporâneo que consistiu na transformação de um pequeno anexo lisboeta que era estúdio para artistas e criativos numa habitação maravilhosa!

O espaço possuía uma planta bastante livre no entanto, as suas condições de habitabilidade eram fracas na medida em que faltava alguma iluminação natural e uma impermeabilização adequada da fachada e do pavimento do anexo.

O projecto foi da autoria dos profissionais Arkstudio e resolve diversas questões técnicas e construtivas do edifício ao mesmo tempo que desenha e propõe a abertura de novos vãos para o exterior. Foram também incluídas no projecto novas funcionalidades como é o caso da copa, do salamandra e da instalação sanitária.

