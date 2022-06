10 cozinhas modernas em poucos metros quadrados

Uma das vantagens das cozinhas abertas é manterem a continuidade espacial com os espaços adjacentes, fazendo com que pareçam mais amplas. Apesar do seu tamanho, esta cozinha conta com uma sensacional ilha que acrescenta valor ao desenho que fica assim mais moderno e inclui uma zona adicional para cozinhar, trabalhar ou fazer refeições rápidas. Os acabamentos em madeira oferecem calidez e conforto ao ambiente.