Decoração para casas de banho!

O conjunto de pormenores compõem esta casa de banho de atmosfera confortável. A cor preta e branco conjugam-se bem com a madeira dos móveis e de zonas de arrumação. Objectos decorativos neste espaço talvez sejam apenas os quadros pousados no muro, os vasos e as velas. Tudo o resto acaba por ser funcional e necessário para um conforto extra e de fácil uso no dia a dia. O armário de duas portas é uma mais valia para a arrumação de toalhas de banho, de produtos de higiene e objectos soltos. Ainda as prateleiras embutidas no muro são funcionais mas acabam também por decorar a zona. A luz do espelho podia não ser assim, mas a escolha acabou por personalizar o espaço e dar-lhe mais vida.