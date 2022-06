7 ideias para remodelar a fachada (e torná-la ainda mais bonita)

Não esqueçamos que uma casa de interesse social não conta com muito espaço e, seguramente, uma remodelação incluirá uma ampliação dos espaços interiores. Para que seja realmente funcional é necessário optimizar os espaços e aproveitar ao máximo cada centímetro. Se a casa, originalmente, é de um nível, uma boa sugestão é ampliar na vertical ao invés de ocupar todo o espaço do terreno. Assim, mantém zonas abertas e livres de construções onde pode criar um pequeno jardim. Ao ampliar, valorize a estrutura com boas texturas, cores e materiais.