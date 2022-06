Top 5 – mescla de arquitectura e de interiores

O artigo desta semana mostrou-lhe o poder do Feng Shui numa divisão especifica da casa, a sala de estar. A tradução à letra do termo Feng Shui é vento e água, mas que segredos esconde esta antiga arte chinesa? Há vários milhares de anos esta arte surgiu na China e tinha como objectivo principal viver em harmonia com a terra, obtendo os maiores benefícios em perfeito equilíbrio com a Natureza, como a paz e a prosperidade. Os seus princípios e leis foram desenvolvidos ao longo dos séculos e transmitidos oralmente de mestre para discípulos. Inicialmente apenas os imperadores e classes mais privilegiadas praticavam esta arte. Ficou provado que o Feng Shui ajudava a melhorar a vida das pessoas, pois através do seu uso era possível harmonizar os lugares onde viviam, devido ao estudo da natureza, da paisagem e dos seus ciclos. Ficou curioso? Clique aqui.