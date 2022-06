Casa aumentada: Um projeto de interiores que soube trabalhar o espaço existente

Aqui está o espaço social – ainda não está equipado, mas com um pouco de imaginação, podemos facilmente criar um projeto. As paredes são de cor claras, o que torna a divisão mais acolhedora, luminosa e sofisticada. O chão foi coberto com um belo parquet de madeira maciça, que tem um design semelhante ao antigo pavimento. Com uma boa escolha de materiais, tais como estes, a qualidade do espaço é garantida.