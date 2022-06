Esta casa de um único piso é a que sempre quis ter!

As casas térreas são cada vez mais as escolhidas quando chega a hora de decidir construir uma casa. A sua principal vantagem é o seu formato moderno, o tamanho ideal e a funcionalidade visto que nesta tipologia não há necessidade de construir escadas, tornando-as ideais para as pessoas que constroem casas por muitos anos. Estas casas são também muito vantajosas para famílias jovens com crianças. O facto de não terem andares fazem delas muito mais seguras. É, também, inegável que os edifícios térreos têm um aspecto elegante pela sua simplicidade intemporal. As casas térreas são ideais para pequenos terrenos procurados por famílias modernas. Hoje, mostramos-lhe a casa térrea dos seus sonhos. Não é só bonita do exterior, como também única no interior. A BiuroProjektowe MTM Styl é o atelier responsável por este projecto.