Um refúgio familiar super moderno e sofisticado!

Hoje queremos mostrar-lhe uma habitação uni-familiar espectacular e inovadora. Foi concebida como sendo um refúgio, permitindo assim ao seus habitantes, um escape fantástico do stress e do dia-a-dia e da cidade. Ao mesmo tempo esta habitação oferece diversos espaços que permitem a socialização no seu interior e exterior. Existem ainda outras áreas incrivelmente especiais onde a luz natural é o principal elemento, como é o caso do grande terraço exterior.

Os arquitectos por trás deste projecto foram a equipa Pracownia Projektowa Archipela cujo trabalho se foca na exploração dos limites arquitectónicos, oferecendo assim propostas únicas e repletas de carisma a cada cliente.

Continue desse lado e veja as imagens seguintes!