Quarto de adolescentes – as melhores sugestões!

Uma rapariga ao passar por esta idade pode ter vários gostos e referências tal como os rapazes. Normalmente sonham com os actores e o cantores favoritos e também existem posters colados.. a roupa por norma encontra-se desarrumada apesar de andar sempre com a mesma. Existem as miúdas que começam a vestir-se mais de preto e a querer fazer mais furos nas orelhas e até tatuagens e as que são umas eternas românticas e apaixonadas, há de tudo!

Se tiver uma filha que corresponda ao primeiro quarto mostre-lhe esta fotografia. Há uma ligeira tentativa de colocar a parte feminina e mais clássica misturada com os objectos mais escuros e arrojados. Repare no contraste do papel de parede e do abajur com as almofadas, colcha e quadros da parede, vê a diferença. Certamente ela irá gostar mais das cores forte e da mistura com o preto, mas de certeza que vai gostar da solução final. E assim terá conseguido vencer mais uma guerra !!