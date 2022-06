Há vida no sótão!

A homify dedica-se a criar todos os dias artigos inspiradores, para conseguir momentos perfeitos na presença do seu sofá para ajudá-lo a sonhar. Não concorda?

O sótão faz parte do nosso imaginário de criança em que em casa dos avós existiam aquelas escadas de madeira que nos levavam quase ao telhado. Aliás, era quando subíamos para ir buscar a decoração de Natal que dizíamos como era giro o espaço estar melhor aproveitado. Quem sabe só com um sofá para vermos filmes até tarde ou um espaço para levar os amigos sem ter de dividir a mesma divisão com os pais.

No passado era bem habitual muitas das casas terem esta zona junto ao telhado mas as escadas apenas davam acesso ao telhado e às vezes à caixa do elevador, quando se falava de prédios privados de 2 ou 3 andares. Os sótãos estão cada vez mais universais na actualidade e cada vez existe mais quem queira aproveitá-los da melhor maneira. Querem-se espaços sofisticados, versáteis e giros de preferência. A premissa, essa, continua a mesma: último andar antes do telhado/paredes inclinadas.

Hoje mostro-lhe várias alternativas para criar um sótão em sua casa, isto se realmente conseguir ter esta vantagem em sua casa. Venha descobrir as fantásticas opções que os nossos profissionais têm para si.