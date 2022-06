Globos e mapas mundo!

A Studio Vesce propõe uma parede de cabeceira de cama como o complemento perfeito para um look mais vintage. Engraçado é perceber que toda a habitação tem um ar moderno e no quarto, a parede de tons envelhecidos faz lembrar outros estilos. O desenho não é muito marcado e delineado e quase se parece com uma parede antiga com manchas, só olhando com mais pormenor é que se percebe realmente o que são as partes mais escuras.

Se tiver interesse em ver todo o apartamento, cliquei aqui.