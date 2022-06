Antes e depois: edifício fabril vira residência com salão de chá

O espaço queria-se além de tudo, confortável. Sabemos bem que o modo de vida e o estilo habitacional deste povo não muito em comum com o nosso, ainda assim, o arquitecto fez de tudo para o espaço renascer através de uma grande intervenção. O salão de chá e o estúdio ficaram estabelecidos no rés do chão. Um arranjo floral sobre a mesa dá as boas vindas aos clientes. A porta de entrada ficou mais arejada e ampla, com uma entrada do tamanho total da parede a sensação de convidar a entrar as pessoas da rua foi totalmente conseguida. Além de que assim entra muito mais luz natural no interior.