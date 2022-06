Candeeiros de sala: 6 exemplos!

Apresentamos-lhe mais um belo exemplar que está para esta sala como o sol para o verão! Com uma paleta de cores muito claras esta sala transmite logo após o primeiro olhar, muita paz e tranquilidade, tudo tem um ar imaculado. Também é verdade que a arquitectura do espaço é decisiva, a área é muito ampla e o próprio volume do espaço maior do que o normal, contudo não pretendemos tirar mérito à decoração, bem pelo contrário. Tal como espaço também o candeeiro tem um volume maior do que o normal, mas o mais interessante é podermos ver através dele. Ele existe de uma forma discreta mas sem passar despercebido. O facto de a cor escolhida ser o branco, não poderia fazer mais sentido, já que combina com os têxteis da casa, ao mesmo tempo que deixa o espaço respirar fazendo com que ambos – candeeiro e espaço – brilhem ainda mais.