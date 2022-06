Dicas para remodelar uma casa de banho pequena

Uma das casas de banho da Casa em Moreira da PHYD Arquitectura, onde parecemos mergulhar no mar: a parede de pequenos mosaicos azul turquesa combinados com o mármore aplicado no chão e nas paredes dão uma ideia de prolongamento, fazendo do espaço mais amplo. Depois, a fantástica entrada de luz natural incorporada no tecto, a completar o cenário tranquilo e mágico!