Apartamento onde mais é menos

Sendo que os espaços já apresentavam grandes vãos que permitiam uma entrada farta da luz, os arquitetos optaram por manter totalmente o desenho das janelas complementando-as apenas com uma nova materialidade. Desta forma, todas as paredes foram pintadas de branco de forma a multiplicar a sensação de iluminação e tornar os espaços mais amplos. Para contrastar com esta nova dimensão minimalista, os pavimentos foram colocados numa madeira relativamente escuros que além de manter uma certa tradicionalidade torna os espaços mais acolhedores de acordo com o ambiente familiar.