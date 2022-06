10 mesas de jantar modernas!

Aqui estamos nós com mais um artigo! Desta vez ficar pela sala de jantar, esta que é uma divisão onde acontece algo à qual damos muita importância, por ser algo necessário à vida e que, ao mesmo tempo, nos dá tanto prazer: comer.

Hoje vamos falar especificamente de mesas de jantar! O que lhe parece? Muitas vezes temos dificuldade em escolher a mesa certa. Redonda ou quadrada? De madeira ou branca? Grande ou pequena? Várias questões que nos passam pela cabeça, às quais nem sempre conseguimos responder. É por isso mesmo que escrevemos este artigo! A verdade é que a resposta a estas questões depende do seu gosto e do propósito da sua mesa de jantar. Pretende uma mesa para comer apenas com o seu companheiro? Ou pretende a uma família numerosa que precisa de uma mesa com muitos lugares sentados? Ou, por outro lado, a sua família é pequena mas convida regularmente o resto da família e amigos para almoços em casa? Tem de se ter em conta tudo isto.

Como tal, vamos mostrar-lhe 10 salas de jantar e, por sua vez, 10 diferentes mesas de jantar, todas elas modernas. Vamos explicar-lhe a que tipo de família se adequam, porque se enquadram na decoração e as consideramos modernas. Continue a ler e inspire-se com todas as ideias que a homify lhe propõe!