Dez lindas e rústicas cozinhas de madeira!

Como mencionámos no início deste livro de ideias, uma casa completamente em madeira, desde a estrutura ao mobiliário, pode resultar num aspecto simples, mas impressionante, onde os pequenos detalhes como as maçanetas, os candeeiros e os electrodomésticos serão os pormenores de cor e brilho entre as bonitas tonalidades da madeira. Este projecto é o exemplo perfeito: a madeira cobre tudo, desde as vigas do tecto até ao conjunto completo da cozinha: móveis, armários, gavetas e península. No entanto, as suas diversas cores não permitem que haja monotonia. Pelo contrário! O que se evidencia é um constante movimento de cor e luz. Os tampos em granito negro, os candeeiros suspensos e o aço inoxidável dos electrodomésticos destilam luz e brilho no ambiente, tornando-o incrível. Fotografia por Sandrine Riviere.