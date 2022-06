Casa contentor: alternativa de baixo custo

Estes contentores azuis medem individualmente certa de 12m por 2.5m de largura. Uma solução eficiente e suficiente para as suas visitas com uma área espaçosa com mais 30m². A casa contentor pode ser pousada simplesmente sobre o solo ou ser colocada sobre uma plataforma mais elevada. Assim beneficiará ainda de uma varanda adicional, ideal para oferecer às suas visitas um momento caloroso antes de entrar no espaço interior.