Inpiração mediterrânea: 8 Fotos que mostram como decorar com este estilo sem errar

A reciclagem de objectos e o DIY – Do It Yourself - está muito presente na forma de decorar com o estilo mediterrânico. Dê uma vista de olhos aí por casa e descubra peças que já não usa mas que, com um toque de criatividade, podem surgir enquanto elementos práticos e funcionais de referência para o seu dia-a-dia. Existe uma míriade de materiais para utilizar e com os quais pode criar novas peças de raiz e, também, processos de reciclagem que trazem valor à sua decoração.

Actualmente, existe uma vaga de artistas que trabalha desta forma pelo que encontrará inspiração, truques e dicas em livros da área ou on-line e não lhe faltarão lojas especializadas onde comprar os produtos e as ferramentas de que precisa. Crie – e recrie – os seus novos objectos decorativos ou dê uma nova vida aos que já tem em casa, pinte-os com cores coloridas e divertidas e torne o ambiente mais alegre. Veja o exemplo da imagem e repare como através de mesas e bancos toscos adornados com elementos coloridos é possível criar um ambiente jovial e convidativo. Simples assim.