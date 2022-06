Habitação de desenho espetacular

Este é um terreno que mantém fortes relações de vista com as vizinhanças, pela parte da frente mantém uma realçai de nível com a rua e uma relação superior com os terrenos nas vizinhas, que o arquitecto usou de forma muito inteligente. Por ser uma casa com forma triangular, poderíamos considerar 3 pontos de vistas, porem com algumas torções e enquadramentos que o arquitecto proporciona é possível fragmentar e obter um maior numero de vistas.