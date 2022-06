Simplicidade e versatilidade numa habitação

Numa tentativa de combinar esta vontade de libertar os espaços com a integração de uma versatilidade ligada à incerteza do futuro do casal, o arquiteto procurou uma solução eficaz e económica para uma nova organização funcional. Sendo assim, optou-se por um conceito de planta aberta interrompido por uma caixa de betão estrategicamente colocada no centro do apartamento. Enquanto todas as barreiras físicas e visuais foram eliminadas, este novo volume garante a separação entre a zona mais privada da casa e os restantes espaços que funcionam em unidade.

As zonas viradas a sul e a nascente acabaram por acomodar as divisões que pressupõem um mais grau de intimidade, integrando um quarto de vestir e um quarto de dormir com casa de banho de apoio. A restante área disponível foi ocupada por uma casa de banho de serviço, zona de estar, cozinha e sala de jogos que apresenta a possibilidade de vir a ser reorganizada integrando mais um quarto ou escritório de trabalho.