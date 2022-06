Jardim cheio de atitude, a mudança faz-lhe bem!

Nesta perspectiva é possível ver-se a mesa de refeições e ainda um cantinho de sofás formado do lado oposto. Esta zona dá apoio à zona de refeições e é boa para sentar e esperar a bebendo um aperitivo enquanto o churrasco se faz. Se o almoço ou o jantar tiver crianças, esta zona também irá melhorar o aproveitamento das mesmas no espaço, quando o sono apertar podem sempre deitar-se e dormir enquanto os pais continuam à conversa. Visto ser uma zona coberta poderá arriscar fazer aquele almoço que estava combinado à séculos, mesmo que caiam os temidos pingos de chuva.

Repare como as paredes foram estrategicamente pintadas de bege acizentado, evitando assim com maior rapidez o aparecimento de manchas devidas à humidade e ao fumo da churrasqueira. A estrutura do sofá pode manter-se no exterior durante o ano todo e as almofadas poderá optar por as guardar ou pelo menos acondicionar devidamente. Na parede foram colocados pequenos quadros com simples frases e letras.