10 revestimentos para uma fachada sem igual

Enquanto que o betão pode ser um material de construção que pode parecer nu, pode também ser um revestimento em microcimento e ser similar à primeira aparência. O importante é de escolher o efeito dessa aparência: pode ser liso ou apenas polido; dividido em módulos quadrados ou retangulares para criar um look industrial; ou também pode ser texturizado, sendo que neste caso é misturado com grãos de sal ou areia. E antes de terminar, retire com uma espátula, desta forma, o material terá uma aspeto mais rugoso, contrastando com a superfície lisa do resto da fachada.