Para os que são da opinião que paredes brancas são aborrecidas: 6 ideias para se inspirar

Terminamos com uma cozinha na qual se misturam vários elementos de que acabámos de falar: o branco sujo está presente nos móveis, o negro surge no pavimento e no candeeiro e os móveis superiores integram pontos de luz. A novidade é que aqui se usou papel de parede com um subtil estampado para demarcar a parede backsplash.

Peça ajuda a um designer de cozinhas para planear o esquema cromático da sua.