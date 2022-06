Habitação rústica completamente transformada!

Antes do processo de remodelação a sala-de-estar era um espaço modesto e com uma decoração bastante tradicional. Os elementos encontravam-se ligeiramente dispersos no espaço criando assim uma sensação de disparidade entre os vários elementos. As cestas de vime, a vassoura feita de ramos, as escadas de madeira, a velha mesa de madeira e o banco de madeira atrás da mesma mesa, todos estes são elementos encantadores no entanto são pesados e não criam uma sensação de leveza e conforto espacial.